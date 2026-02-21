Женщину с ребенком спасли из наполовину провалившейся под лед Байкала машины

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Автомобиль наполовину провалился под лед на озере Байкал. Из его салона удалось спасти женщину с ребенком, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем телеграм-канале.

По ее словам, вечером 20 февраля полицейские и сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда, находясь примерно в 5 километрах от береговой линии Куркутского залива, в районе бухты Улан-Хада заметили наполовину провалившийся под лед внедорожник. После этого они увидели за его рулем женщину, а на пассажирском сиденье – подростка. Самостоятельно выбраться из машины им не удавалось.

"Незамедлительно началась спасательная операция. Попавшие в беду люди были эвакуированы на борт судна на воздушной подушке", – подчеркнула Волк.

В результате автомобиль при помощи буксировочного троса вытащили на лед и транспортировали на берег.

Ранее на Байкале под лед провалился УАЗ с китайскими туристами. Это произошло вблизи мыса Саган-Хушун. По словам очевидцев, машина двигалась по льду, когда водитель заметил трещину и решил перепрыгнуть разлом.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), туристы договорились о поездке с местным жителем и не оформляли экскурсию через туроператоров.

Одного из путешественников удалось спасти. Позже на месте затонувшего авто были обнаружены тела еще семи человек. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.

