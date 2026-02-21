21 февраля, 12:01Происшествия
Женщину с ребенком спасли из наполовину провалившейся под лед Байкала машины
Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"
Автомобиль наполовину провалился под лед на озере Байкал. Из его салона удалось спасти женщину с ребенком, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем телеграм-канале.
По ее словам, вечером 20 февраля полицейские и сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда, находясь примерно в 5 километрах от береговой линии Куркутского залива, в районе бухты Улан-Хада заметили наполовину провалившийся под лед внедорожник. После этого они увидели за его рулем женщину, а на пассажирском сиденье – подростка. Самостоятельно выбраться из машины им не удавалось.
"Незамедлительно началась спасательная операция. Попавшие в беду люди были эвакуированы на борт судна на воздушной подушке", – подчеркнула Волк.
В результате автомобиль при помощи буксировочного троса вытащили на лед и транспортировали на берег.
Ранее на Байкале под лед провалился УАЗ с китайскими туристами. Это произошло вблизи мыса Саган-Хушун. По словам очевидцев, машина двигалась по льду, когда водитель заметил трещину и решил перепрыгнуть разлом.
По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), туристы договорились о поездке с местным жителем и не оформляли экскурсию через туроператоров.
Одного из путешественников удалось спасти. Позже на месте затонувшего авто были обнаружены тела еще семи человек. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.
Четверо рыбаков застряли на льду Волги в Рыбинске