График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

Новости

Новости

02:45

Общество

С 1 сентября обществознание будет преподаваться только в старших классах

Фото: depositphotos/michaeljung

Министерство просвещения РФ утвердило новый график изучения обществознания в школах и исключило из программы 8-х классов. Об в этом в интервью РИА Новости сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

По его словам, переход на обновленные образовательные программы займет два года. С 1 сентября 2025 года обществознание сохранилось для учеников с 8-го по 11-й класс, а вот с 1 сентября 2026 года его начнут преподавать только в 9–11-х классах.

Также Кравцов заявил о завершении разработки новых единых учебников для старшей школы. Учебные пособия по обществознанию для 9–11-х классов уже готовы к использованию.

Ранее министр сообщил, что Минпросвещения введет сдачу профильного ЕГЭ для абитуриентов педагогических вузов. Нововведения коснутся будущих учителей математики, физики, информатики, химии, биологии, русского языка и литературы.

Вместо привычного для гуманитарных направлений обществознания поступающим предстоит сдавать ЕГЭ по той дисциплине, которую они собираются преподавать в школе.

образованиеобщество

