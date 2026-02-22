С 1 марта в России вступают в силу полномочия по блокировке сайтов, торгующих табаком

Фото: depositphotos/Zoooom

Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками с 1 марта наделяется полномочиями по досудебной блокировке интернет-ресурсов, торгующих табаком, кальянами и системами нагревания табака (такими как IQOS). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее постановление правительства РФ.

Документ закрепляет за ведомством функции главного регулятора в этой сфере во исполнение закона, принятого в конце 2025 года. Теперь при выявлении нарушений сайты будут оперативно вноситься в реестр запрещенной информации Роскомнадзора без длительных судебных процедур.

При этом отмечается, что для ведомства такая практика не нова: аналогичные механизмы уже применяются в отношении онлайн-торговли алкоголем.

Ранее в Госдуме поддержали идею о введении цифровой маркировки для вейпов. По мнению депутатов, главная опасность исходит не от легальной продажи данной продукции взрослым, а от незаконного оборота контрафактной продукции и продажи несовершеннолетним.