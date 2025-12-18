Форма поиска по сайту

18 декабря, 10:52

Экономика

Минпромторг РФ предложил ввести маркировку электронных сигарет

Фото: depositphotos/librakv

Минпромторг России предложил с 1 апреля 2026 года ввести обязательную маркировку вейпов и иных электронных устройств для потребления никотина. Проект постановления опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Накануне Госдума приняла законопроект о запрете продажи табака и вейпов на остановках общественного транспорта. Если документ подпишет Владимир Путин, то он вступит в силу с 1 сентября следующего года.

В свою очередь, думский депутат Сергей Леонов считает, что табачные магазины на остановках "не нужны вообще", а новый запрет позволить сократить доступность табака и электронных сигарет, а также снизить потребление никотина среди граждан.

До этого в ГД внесли пакет поправок о полном запрете продажи вейпов и других электронных устройств для потребления никотина. Изменения предлагается внести в закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции".

Владимир Путин поддержал полный запрет продажи вейпов в России

