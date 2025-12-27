Собянин: средствами ПВО пресечена атака еще двух БПЛА на столицу

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила два беспилотника, которые летели на Москву. Об этом на своей странице в MAX заявил Сергей Собянин.



"Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", – отметил мэр столицы.

Атака украинских БПЛА на Москву началась вечером в субботу, 27 декабря. Сначала мэр столицы рассказывал об уничтожении 3 дронов, а затем заявил о ликвидации еще 3 БПЛА. Всего за вечер над столичным регионом ликвидировано уже 12 вражеских дронов.

На фоне атаки в аэропорту Внуково действуют временные ограничения на прием и отправку самолетов. При этом воздушная гавань Шереметьево принимает и отправляет рейсы только по согласованию с соответствующими органами.

