27 декабря, 18:11

Мэр Москвы

Собянин: силы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Система противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны уничтожила еще два БПЛА, летевших на Москву. Об этом на своей странице в MAX заявил Сергей Собянин.

По словам градоначальника, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Атака вражеских дронов на Москву началась вечером в субботу, 27 декабря. Сначала мэр столицы рассказывал об уничтожении 3 дронов, а затем заявил о ликвидации еще 3 беспилотников. Позже силы ПВО сбили два БПЛА.

Всего за вечер субботы над столичным регионом нейтрализовано уже 10 вражеских дронов.

На фоне атаки в столичном аэропорту Внуково действуют временные ограничения на прием и отправку самолетов. При этом аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы только по согласованию с соответствующими органами.

мэр Москвыпроисшествиягород

