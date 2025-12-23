Форма поиска по сайту

23 декабря, 23:55

Происшествия

Силы ПВО ликвидировали 17 украинских БПЛА над регионами РФ за 3 часа

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 17 украинских БПЛА над регионами России за 3 часа, сообщило Минобороны РФ.

Атака продолжалась с 20:00 до 23:00 по московскому времени, 23 декабря. За это время 10 БПЛА было уничтожено над территорией Брянской области, 4 – над Курской областью.

Также 1 дрон – в небе над Белгородской областью, 1 – над Калужской областью, 1 – над территорией Тульской области.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о ликвидации 29 украинских БПЛА над регионами России в ночь на вторник, 23 декабря. Из них 14 – над территорией Ростовской области, 7 дронов – в небе над Ставропольским краем, по 3 беспилотника – над территориями Белгородской области и Республики Калмыкия.

