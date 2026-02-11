Форма поиска по сайту

11 февраля, 21:47

Политика

Путин поручил сформировать рабочую группу по популяризации традиционных ценностей

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поручил сформировать постоянную межведомственную рабочую группу по популяризации традиционных ценностей. Перечень поручений опубликован по итогам заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.

Сроком выполнения поручения указано 1 апреля 2026 года.

Кроме того, президент России поручил подготовить законодательные предложения для популяризации семейных ценностей в рекламе. Администрации главы государства и кабмину нужно будет представить соответствующие предложения.

Ранее Путин подчеркивал, что народы России объединяют общие традиционные ценности. Власти целенаправленно поддерживают культуры и языки российских народов и будут продолжать делать все для укрепления их единства.

Для популяризации традиционных ценностей в РФ будут применяться видеохостинги, мессенджеры, соцсети и блоги. В частности, их используют для создания и продвижения социально значимого контента, направленного на популяризацию культуры народов РФ, традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей.

