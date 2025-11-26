Форма поиска по сайту

Мессенджеры и блоги в РФ будут применять для популяризации традиционных ценностей

Фото: depositphotos/Savenkomasha.gmail.com

Видеохостинги, мессенджеры, соцсети и блоги будут применяться в России для популяризации традиционных ценностей. Об этом говорится в Стратегии государственной национальной политики РФ, которую утвердил Владимир Путин.

Уточняется, что указанные ресурсы будут использоваться для создания и продвижения "социально значимого контента, направленного на укрепление гражданского единства, гармонизацию межнациональных отношений, популяризацию культуры народов РФ, традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей и приобщение к ним молодежи".

Новая Стратегия нацполитики также предполагает мониторинг состояния межнациональных отношений в воинских коллективах и учет этнических аспектов. Помимо этого, документ подразумевает противодействие проявлениям неонацизма, русофобии, расизму и ксенофобии.

Отмечается, что Стратегия призвана содействовать формированию объективного восприятия РФ за рубежом как правового государства, гарантирующего равенство прав и свобод человека и гражданина, независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения и прочих признаков.

Путин подписал указ об утверждении Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2036 года.

Документ состоит из 61 пункта в 6 разделах. Официально он вступит в силу с 1 января 2026 года. Помимо общих положений, в Стратегии приведен обзор современного состояния межнациональных и межэтнических отношений в РФ.

В частности, согласно приведенным в документе социологическим опросам, три четверти россиян положительно оценивают состояние межнациональных и межэтнических отношений в стране.

