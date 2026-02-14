Токаев поздравил Шайдорова с первым для Казахстана золотом в фигурном катании

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев поздравил фигуриста из Казахстана Михаила Шайдорова с победой на Играх-2026 в Италии. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Токаев назвал первое в истории казахстанского спорта золото в фигурном катании "грандиозным успехом исторического значения". Он высказал благодарность Шайдорову "за высочайшее мастерство и волю к победе".

"Токаев особо отметил, что любители спорта и все граждане Казахстана гордятся выдающимся достижением спортсмена", – сказано в сообщении.

В результате президент решил наградить Шайдорова орденом "Барыс" II степени. Помимо этого, Токаев поблагодарил тренера спортсмена, Казахстанский союз фигурного катания и руководство профильного министерства за проделанную работу.

Шайдоров завоевал золото Олимпиады, набрав по сумме двух программ 291,58 балла. Он обошел американца Илью Малинина, который лидировал в зачете после короткой программы и не уступал первого места на протяжении 14 турниров. Последний расположился на 8-й строчке с 264,49 балла.

На втором месте оказался японец Юма Кагияма с 280,06 балла, а на третьем – его соотечественник Сюн Сато с 274,90 балла. Победа Шайдорова стала первой для Казахстана на зимних Олимпиадах с 1994 года, когда лыжник Владимир Смирнов выиграл гонку на 50 километров классическим стилем.

