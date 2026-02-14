Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 февраля, 09:56

Спорт

Токаев поздравил Шайдорова с первым для Казахстана золотом в фигурном катании

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев поздравил фигуриста из Казахстана Михаила Шайдорова с победой на Играх-2026 в Италии. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Токаев назвал первое в истории казахстанского спорта золото в фигурном катании "грандиозным успехом исторического значения". Он высказал благодарность Шайдорову "за высочайшее мастерство и волю к победе".

"Токаев особо отметил, что любители спорта и все граждане Казахстана гордятся выдающимся достижением спортсмена", – сказано в сообщении.

В результате президент решил наградить Шайдорова орденом "Барыс" II степени. Помимо этого, Токаев поблагодарил тренера спортсмена, Казахстанский союз фигурного катания и руководство профильного министерства за проделанную работу.

Шайдоров завоевал золото Олимпиады, набрав по сумме двух программ 291,58 балла. Он обошел американца Илью Малинина, который лидировал в зачете после короткой программы и не уступал первого места на протяжении 14 турниров. Последний расположился на 8-й строчке с 264,49 балла.

На втором месте оказался японец Юма Кагияма с 280,06 балла, а на третьем – его соотечественник Сюн Сато с 274,90 балла. Победа Шайдорова стала первой для Казахстана на зимних Олимпиадах с 1994 года, когда лыжник Владимир Смирнов выиграл гонку на 50 километров классическим стилем.

Читайте также


спорт

Главное

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Читать
закрыть

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика