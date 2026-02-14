В Кремле оценили выступление фигуриста Гуменника на Олимпиаде

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил интернет-порталу "Чемпионат", что российский фигурист Петр Гуменник, который выступил на Олимпиаде в Италии, является "большим молодцом".

При этом пресс-секретарь президента РФ отметил, что не является специалистом в вопросе фигурного катания. Однако он сослался на мнение своей супруги, олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки, которая заявила, что Гуменник мог оказаться в тройке при ином отношении судей.

"Там много субъективности", – отметил Песков.

Гуменник после проката короткой программы занимал 12-е место с 86,72 балла. В произвольной программе ему удалось набрать 184,49 балла.

Во время своего выступления фигурист исполнил пять прыжков в четыре оборота – флип, лутц, риттбергер и дважды сальхов – в каскаде с тройным тулупом и в секвенции с двумя двойными акселями, а также тройной аксель и каскад из тройного лутца и двойного риттбергера.

По сумме баллов (271,21 балла) россиянин занял шестое место. Золотую медаль завоевал казахстанский фигурист Михаил Шайдоров, набравший в сумме 291,58 балла.

На втором месте оказался японец Юма Кагияма с 280,06 балла, а на третьем – его соотечественник Сюн Сато с 274,90 балла. Представитель США Илья Малинин, лидировавший в зачете по итогам короткой программы, занял восьмое место с 264,49 балла.

