Фигурист Гуменник занял 12-е место после короткой программы на Олимпиаде

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Российский фигурист Петр Гуменник занял 12-е место после проката короткой программы на Олимпийских играх в Италии. Россиянин набрал 86,72 балла.

На первом месте находится представитель США Илья Малинин с 108,16 балла, на втором – японец Юма Кагияма с 103,07 балла, третьим идет француз Адам Сяо Хим Фа с 102,55 балла.

Гуменник выйдет на лед в предпоследней разминке в произвольной программе.

Ранее стало известно, что команда Гуменника пыталась подобрать музыку к короткой программе на Олимпийских играх с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Изначально фигурист планировал выступить под музыку к фильму "Парфюмер", однако возникли проблемы с авторскими правами.

Также сообщалось, что российская шорт-трекистка Алена Крылова упала во время забега на 500 метров и не прошла квалификацию на Олимпиаде. Россиянка заняла последнюю, четвертую строчку в своем забеге. Чтобы пройти в четвертьфинал, ей нужно было занять два первых места в каждом забеге.