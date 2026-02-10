Шорт-трекист Посашков не прошел квалификацию на Олимпиаде на 1 000 метров

Фото: РИА Новости/Санто Стефано

Российский шорт-трекист Иван Посашков не прошел квалификацию в забеге на 1 000 метров на Играх-2026 в Италии.

Квалификация проводилась в Милане. Россиянин успел пройти дистанцию за 1 минуту 28,64 секунды. В результате 21-летний Посашков занял четвертую позицию в своем забеге и не прошел в четвертьфинал, куда могли попасть лишь два лучших атлета в каждом забеге и 4 лучших среди тех, кто занял третьи места.

Через некоторое время стало известно, что Посашков был дисквалифицирован за нарушение правил борьбы с китайцем Линь Сяоцзюнем. Последний в результате занял третью позицию в забеге и прошел в следующий раунд.

В прошлом году Посашков выиграл чемпионат России в эстафете на дистанции 5 000 метров. Помимо этого, он завоевал золото в финале Кубка России в эстафете на 5 000 метров. На Универсиаде-2024 спортсмен занял первое место в эстафете на 5 000 метров и третье в забеге на 1 000 метров.

Ранее сообщалось, что шорт-трекистка Алена Крылова упала во время забега на 500 метров и не прошла квалификацию на Играх-2026 в Италии. 23-летняя россиянка заняла последнюю, четвертую строчку в рейтинге.

Олимпиада завершится 22-го числа. Всего до турниров были допущены 13 российских спортсменов в нейтральном статусе.

