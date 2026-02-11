Греф призвал провести в России реформу оплаты труда чиновников

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

В России необходимо провести реформу оплаты труда госслужащих. Они должны получать достаточно, "чтобы вести элементарный, не нищенский образ жизни", заявил глава Сбербанка Герман Греф.

В ходе выступления на Первом международном конгрессе госуправления в РАНХиГС Греф уточнил, что такова человеческая натура, "она все равно будет взвешивать, как разбогатеть", и от этого "никуда не деться". Тем не менее он подчеркнул, что "страх уголовной ответственности должен быть".

По словам главы Сбербанка, когда богатые люди приходят на госслужбу, у них есть "какой-то запас". Однако у некоторых сотрудников этого нет.

"Понимаете, никто не любит власть, я не люблю власть. Но мы же понимаем, что эти "нелюбимые чиновники", от них зависит все будущее. Давайте наберем туда коррумпированных дураков и будем ждать чуда, что они вдруг нас приведут в светлое будущее", – передает слова Грефа РБК.

Он также отметил, что у госслужащих много льгот. Греф задался вопросом о том, зачем они им.

"Им не льготы, им деньги нужны. Нужно просто-напросто платить нормальную зарплату", – добавил Греф.

Ранее Владимир Путин подписал пакет законов, которые закрепляют отказ от ежегодного обязательного декларирования доходов госслужащих и парламентариев. Вместо этого в стране вводится режим постоянного автоматизированного антикоррупционного мониторинга.