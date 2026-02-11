Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 февраля, 15:59

Экономика

Греф призвал провести в России реформу оплаты труда чиновников

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

В России необходимо провести реформу оплаты труда госслужащих. Они должны получать достаточно, "чтобы вести элементарный, не нищенский образ жизни", заявил глава Сбербанка Герман Греф.

В ходе выступления на Первом международном конгрессе госуправления в РАНХиГС Греф уточнил, что такова человеческая натура, "она все равно будет взвешивать, как разбогатеть", и от этого "никуда не деться". Тем не менее он подчеркнул, что "страх уголовной ответственности должен быть".

По словам главы Сбербанка, когда богатые люди приходят на госслужбу, у них есть "какой-то запас". Однако у некоторых сотрудников этого нет.

"Понимаете, никто не любит власть, я не люблю власть. Но мы же понимаем, что эти "нелюбимые чиновники", от них зависит все будущее. Давайте наберем туда коррумпированных дураков и будем ждать чуда, что они вдруг нас приведут в светлое будущее", – передает слова Грефа РБК.

Он также отметил, что у госслужащих много льгот. Греф задался вопросом о том, зачем они им.

"Им не льготы, им деньги нужны. Нужно просто-напросто платить нормальную зарплату", – добавил Греф.

Ранее Владимир Путин подписал пакет законов, которые закрепляют отказ от ежегодного обязательного декларирования доходов госслужащих и парламентариев. Вместо этого в стране вводится режим постоянного автоматизированного антикоррупционного мониторинга.

Читайте также


экономика

Главное

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

Начнут ли банки предоставлять скидки для клиентов маркетплейсов?

Эксперты уверены: финансировать скидки на маркетплейсах захотят не все организации

ЦБ фактически пытается разделить бизнес платформ с банковским сектором

Читать
закрыть

Как могут поменяться условия работы для беременных в РФ?

Эксперты предлагают предоставить беременным права выбора формата занятости

Рабочий день для сотрудниц с маленькими детьми может сократиться без потери в зарплате

Читать
закрыть

Что грозит Telegram за неисполнение российского законодательства?

Мессенджеру может грозить штраф на общую сумму до 64 миллионов рублей

На платформу составлено 8 административных протоколов

Читать
закрыть

Чем опасны готовые поделки с маркетплейсов?

Использование таких наборов ведет к снижению самостоятельности и изобретательности у детей

В результате у детей формируется убеждение, что любую задачу можно просто купить

Читать
закрыть

Как будут проверять фильмы на традиционные ценности в РФ?

Фильмы, где есть неуважение к традиционным ценностям, будут удалены из свободного доступа

Мера прежде всего касается голливудских картин, которые показывают в РФ в рамках параллельного импорта

Читать
закрыть

Как топливный кризис на Кубе повлиял на туристов?

Сейчас на Кубе находится около четырех тысяч организованных путешественников из РФ

Местные популярные отели приостановили работу, а туристов бесплатно переселили в другие гостиницы

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на ЖКУ?

Стоит поставить индивидуальные приборы учета, если их нет в квартире

Необходимо внимательно изучать квитанции на предмет дополнительных услуг

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика