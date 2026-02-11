Маск рассказал, что обещанный им город на Луне будет работать на солнечной энергии

Фото: ТАСС/AP/Jose Luis Magana

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск рассказал, что анонсированный им саморазвивающийся город на Луне будет работать за счет солнечной энергии.

Так он прокомментировал пост одного из пользователей соцсети Х, в котором последний с помощью ИИ собрал исследования и технические характеристики оборудования, связанные с планами Маска.

"Реакторы не нужны, достаточно солнечной энергии и аккумуляторов", – написал в ответ бизнесмен.

О планах корпорации SpaceX построить город на Луне Маск сообщил в понедельник, 9 февраля. По прогнозам бизнесмена, достичь этого можно менее чем за 10 лет. На единственном естественном спутнике Земли компания ограничиваться не планирует – по словам миллиардера, через 5–7 лет SpaceX также будет стремиться построить город на Марсе.

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт выразил мнение, что в возведении города в максимальной степени будут задействованы именно роботы, управлять которыми будут ученые с Земли.

По словам специалиста, в строительстве будут использовать лунные материалы, которые в целом считаются пригодными для возведения сооружений. Эйсмонт отметил, что ориентироваться следует именно на них, поскольку доставка материалов с Земли будет стоить недешево.