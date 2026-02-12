Форма поиска по сайту

12 февраля, 15:48

Технологии
Юрист Кравченко: штрафы для Telegram будут только расти

Юрист спрогнозировал рост количества штрафов для Telegram

Фото: depositphotos/wichayada69@gmail.com

Количество штрафов для мессенджера Telegram будет только расти. Такой прогноз дал юрист Федор Кравченко в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

"Те десятки миллионов рублей, которые мы видим в решениях Таганского суда в отношении Telegram, это только цветочки, начало давления на эту компанию. Что касается размеров штрафов, то они могут быть астрономические", – заявил эксперт.

При этом он обратил внимание, что уплата санкций должна быть добровольной, поскольку платформа не располагает имуществом в России. В связи с чем, как подчеркнул Кравченко, увеличение суммы взысканий не принесет властям страны существенной пользы.

"Но они пытаются заставить мессенджер сотрудничать, в данном случае штрафы выносятся за то, что он не удалил несколько экстремистских материалов", – добавил он.

Вместе с тем юрист уточнил, что, учитывая огромное количество пользователей, которые ежедневно загружают контент, полностью избавиться от нежелательной для российских властей информации технически неосуществимо.

Ранее стало известно, что Telegram грозят штрафы на общую сумму до 64 миллионов рублей по 8 административным протоколам. 7 из них были составлены по статье КоАП, касающейся отказа владельца сервиса удалить информацию.

Два протокола были рассмотрены 11 февраля. По ним Таганский суд Москвы назначил мессенджеру санкции на общую сумму 10,8 миллиона рублей. В частности, сервис был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 13.41 КоАП РФ.

