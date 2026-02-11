Столичный суд оштрафовал Telegram на 10,8 млн рублей

Фото: ТАСС/Наталья Чернохатова

Таганский районный суд Москвы назначил мессенджеру Telegram штрафы, общая сумма которых составила 10,8 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города.

Уточняется, что Telegram Messanger inc был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 13.41 КоАП РФ "Нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации, (или) порядка удаления указанной информации".

Основанием стало нарушение 2-й части данной статьи. Сумма штрафа по этому обвинению составила 3,8 миллиона рублей. Еще 7 миллионов рублей мессенджер должен будет заплатить за нарушение части 4 этой же статьи.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков выразил сожаление, что Telegram так и не выполнил требований законодательства РФ, что привело к замедлению его работы.

О таком решении российских властей стало известно 10 февраля. В Роскомнадзоре отметили, что позиция государства по функционированию социальных сетей и любых интернет-сервисов на территории России остается неизменной.

Согласно судебным материалам, мессенджеру грозят штрафы на общую сумму до 64 миллионов рублей по 8 административным протоколам. 7 из них были составлены по статье КоАП, касающейся отказа владельца сервиса удалить информацию.

Основатель Telegram Павел Дуров, комментируя решение властей РФ, заявил, что ограничения против мессенджера вводятся, чтобы "заставить граждан перейти на контролируемое государством приложение" для слежки и политической цензуры.