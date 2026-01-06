Форма поиска по сайту

06 января, 22:43

Технологии

Дуров заявил, что Telegram не зависит от российских инвесторов

Фото: AP/Tatan Syuflana

Мессенджер Telegram не зависит от российского капитала и инвесторов. Об этом заявил основатель платформы Павел Дуров в своем телеграм-канале.

"В нашем недавнем размещении облигаций на сумму 1,7 миллиарда долларов не было ни одного российского инвестора", – указал он.

По словам Дурова, старые облигации, которые были выпущены в 2021 году, уже погашены. При этом держатели облигаций не имеют права голоса в решениях платформы, добавил он, назвав себя единственным акционером.

Ранее Дуров сообщил о запуске новой децентрализованной сети для ИИ-вычислений Cocoon. Он подчеркнул, что разработчики будут получать доступ к вычислительным ресурсам по более низким расценкам, чем у централизованных провайдеров вроде Microsoft или Amazon.

В свою очередь, владельцы видеокарт смогут зарабатывать криптовалюту TON в реальном времени, подключая свое оборудование к Cocoon. Пользователи мессенджера могут рассчитывать на новые функции.

