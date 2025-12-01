Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02:59

Технологии

Дуров сообщил о запуске новой децентрализованной сети для ИИ-вычислений Cocoon

Фото: AP Photo/Tatan Syuflana

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил о запуске новой децентрализованной сети для ИИ-вычислений Cocoon ("Кокон". – Прим. ред.). Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

"Она обеспечивает пользователям 100% конфиденциальность при взаимодействии с ИИ. Часть запросов Telegram, связанных с автоматическим переводом сообщений, уже проходит через эту сеть", – отметил Дуров.

Он подчеркнул, что разработчики будут получать доступ к вычислительным ресурсам по более низким расценкам, чем у централизованных провайдеров вроде Microsoft или Amazon. В свою очередь, владельцы видеокарт смогут зарабатывать криптовалюту TON в реальном времени, подключая свое оборудование к Cocoon.

"В качестве логотипа сети "Кокон" мы выбрали ИИчко", – добавил Дуров.

Основатель Telegram также указал, что в течение следующих нескольких недель его команда будет наращивать поставки графических процессоров и привлекать больше разработчиков к Cocoon. Пользователи мессенджера могут рассчитывать на новые функции, связанные с ИИ и основанные на 100% конфиденциальности.

Ранее киберэксперт Алексей Горелкин порекомендовал не делиться с ИИ информацией, которую пользователь не готов увидеть в открытом доступе. Относиться к общению с алгоритмом нужно так же, как к общению на публичном форуме.

Он также назвал серьезной проблемой рост количества запросов к ИИ психологического характера. По его наблюдениям, психологи фиксируют увеличение числа разводов из-за того, что вместо обращения к специалистам люди советуются с нейросетью.

"Техно": почему электроника дорожает из-за ИИ

Читайте также


технологии

Главное

Стоит ли расширять "Семейную ипотеку" на вторичное жилье?

В Госдуме уверены: мера серьезно ударит по застройщикам

Однако эксперты считают, что необходимость распространения ипотеки на вторичный рынок давно назрела

Читать
закрыть

Что стоит увидеть в Саудовской Аравии?

Россия и Саудовская Аравия переходят на безвизовый режим

Эксперты советуют посетить Дирию – исторический город, который является объектом ЮНЕСКО

Читать
закрыть

Будут ли в России штрафовать за интимные кадры?

В определенных обстоятельствах ситуации могут квалифицироваться по уголовным статьям

Наказанием станут штрафы, принудительные работы или лишение свободы

Читать
закрыть

Что ждет цены на недвижимость в Москве в 2026 году?

В начале 2026 года ожидается рост цен на недвижимость

Дополнительным драйвером стали новости о возможном изменении условий "Семейной ипотеки"

Читать
закрыть

Почему традиционному российскому хлебу грозит исчезновение?

В России наблюдается резкое снижение урожая ржи

Эксперты уверены: производство сократилось, потому что рожь недорогая, а ее урожайность низкая

Читать
закрыть

Стоит ли возвращаться к сезонному переводу времени в России?

Эксперты уверены: технический прогресс избавил страну от такой необходимости

Более ранние подъемы ухудшат состояние сотрудников и снизят производительность труда

Читать
закрыть

Как купить билеты на "Щелкунчика" в Большой театр в 2025 году?

Продажа будет осуществляться через официальный сайт Большого театра и с помощью интернет-аукциона

Стать участником аукциона смогут как физические, так и юридические лица

Читать
закрыть

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика