Фото: AP Photo/Tatan Syuflana

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил о запуске новой децентрализованной сети для ИИ-вычислений Cocoon ("Кокон". – Прим. ред.). Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

"Она обеспечивает пользователям 100% конфиденциальность при взаимодействии с ИИ. Часть запросов Telegram, связанных с автоматическим переводом сообщений, уже проходит через эту сеть", – отметил Дуров.

Он подчеркнул, что разработчики будут получать доступ к вычислительным ресурсам по более низким расценкам, чем у централизованных провайдеров вроде Microsoft или Amazon. В свою очередь, владельцы видеокарт смогут зарабатывать криптовалюту TON в реальном времени, подключая свое оборудование к Cocoon.

"В качестве логотипа сети "Кокон" мы выбрали ИИчко", – добавил Дуров.

Основатель Telegram также указал, что в течение следующих нескольких недель его команда будет наращивать поставки графических процессоров и привлекать больше разработчиков к Cocoon. Пользователи мессенджера могут рассчитывать на новые функции, связанные с ИИ и основанные на 100% конфиденциальности.

Ранее киберэксперт Алексей Горелкин порекомендовал не делиться с ИИ информацией, которую пользователь не готов увидеть в открытом доступе. Относиться к общению с алгоритмом нужно так же, как к общению на публичном форуме.

Он также назвал серьезной проблемой рост количества запросов к ИИ психологического характера. По его наблюдениям, психологи фиксируют увеличение числа разводов из-за того, что вместо обращения к специалистам люди советуются с нейросетью.