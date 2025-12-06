Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 декабря, 16:22

Технологии

Фурсин: компании-резиденты начали работу в кластере видеоигр и анимации

Фото: телеграм-канал "С уважением, Фурсин"

Московский кластер видеоигр и анимации отработал первую неделю. Свои офисы там разместили 20 компаний-резидентов, сообщил глава департамента культуры Алексей Фурсин в своем телеграм-канале.

Всего резидентами стала 41 компания. Среди них 18 видеоигровых и 2 анимационных студии, которые уже приступили к работе над новыми проектами, а 21 – переедут в течение месяца.

На сегодняшний день компания WATT, работающая в мокап-студии, записала сцену для проекта "Царевна", являющегося одним из самых ожидаемых отечественных игр следующего года, подчеркнул Фурсин.

Среди значимых событий, прошедших в течение первой недели, также стало получение кластером первой премии, продолжил глава ведомства. Он был удостоен награды в номинации "Глобальная креаномика" Российской национальной премии в сфере креативных индустрий.

"И это не только приятно, но и ответственно. Мы понимаем, что впереди большой путь по созданию условий для разработки и продвижения, в том числе международного, отечественных видеоигр", – отметил Фурсин.

По его словам, сегодня видеоигры являются одним из самых универсальных креативных продуктов, способных передавать смыслы любой аудитории, независимо от пола, возраста и национальности.

Сергей Собянин открыл первую очередь Креативного кластера "Сколково" – Московский кластер видеоигр и анимации 28 ноября.

Выступая на мероприятии, мэр подчеркнул, что в столице есть большой потенциал для создания собственной индустрии видеоигр, поскольку в мегаполисе находится "все первоклассное". В качестве примера градоначальник привел инфраструктуру и хороший налоговый режим.

Читайте также


технологиигород

Главное

Что можно вырастить дома к Новому году?

Зимой можно организовать "огород" прямо в квартире

Если хочется посадить то, что даст урожай к Новому году, стоит обратить внимание на лук

Читать
закрыть

Увеличится ли зарплата учителей минимум до двух МРОТ?

Депутаты уверены: мера повысит привлекательность профессии

Основной причиной дефицита кадров в образовании эксперты считают низкие доходы

Читать
закрыть

Что будет с салонами красоты в РФ после налоговых изменений?

Более 50% салонов красоты в России могут прекратить работу из-за налоговой реформы

Наиболее уязвимыми окажутся салоны в городах-миллионниках

Читать
закрыть

Как побывать на рабочем корпоративе и не опозориться?

В сочетании с праздником алкоголь порождает массу потенциально опасных для карьеры ситуаций

Стоит заранее ознакомиться с дресс-кодом, чтобы не выглядеть неуместно

Читать
закрыть

Что грозит столичной ветклинике, в которой умер шпиц?

Животные считаются имуществом, и судебная практика идет по пути присуждения компенсаций

Правоохранители могут провести проверку по статье о жестоком обращении с животными

Читать
закрыть

Чем полезны ежедневные объятия?

Объятия влияют на парасимпатическую нервную систему

При тактильном контакте замедляется дыхание, постепенно приходит чувство безопасности

Читать
закрыть

Как защититься от гонконгского гриппа?

Вакцины, которые россиянам предлагают с начала сентября, защищают от вируса

Важно носить одноразовые медицинские маски и часто мыть руки

Читать
закрыть

Станет ли больше свободного времени на работе за счет цифровизации?

Эксперты уверены: итогом цифровизации станет увеличение скорости выполнения задач

Цифровизация может продолжиться еще какое-то время, а после процесс застынет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика