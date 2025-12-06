Фурсин: компании-резиденты начали работу в кластере видеоигр и анимации

Фото: телеграм-канал "С уважением, Фурсин"

Московский кластер видеоигр и анимации отработал первую неделю. Свои офисы там разместили 20 компаний-резидентов, сообщил глава департамента культуры Алексей Фурсин в своем телеграм-канале.

Всего резидентами стала 41 компания. Среди них 18 видеоигровых и 2 анимационных студии, которые уже приступили к работе над новыми проектами, а 21 – переедут в течение месяца.

На сегодняшний день компания WATT, работающая в мокап-студии, записала сцену для проекта "Царевна", являющегося одним из самых ожидаемых отечественных игр следующего года, подчеркнул Фурсин.

Среди значимых событий, прошедших в течение первой недели, также стало получение кластером первой премии, продолжил глава ведомства. Он был удостоен награды в номинации "Глобальная креаномика" Российской национальной премии в сфере креативных индустрий.

"И это не только приятно, но и ответственно. Мы понимаем, что впереди большой путь по созданию условий для разработки и продвижения, в том числе международного, отечественных видеоигр", – отметил Фурсин.

По его словам, сегодня видеоигры являются одним из самых универсальных креативных продуктов, способных передавать смыслы любой аудитории, независимо от пола, возраста и национальности.

Сергей Собянин открыл первую очередь Креативного кластера "Сколково" – Московский кластер видеоигр и анимации 28 ноября.

Выступая на мероприятии, мэр подчеркнул, что в столице есть большой потенциал для создания собственной индустрии видеоигр, поскольку в мегаполисе находится "все первоклассное". В качестве примера градоначальник привел инфраструктуру и хороший налоговый режим.