Сергей Собянин открыл в "Сколкове" кластер видеоигр и анимации

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин открыл первую очередь нового креативного кластера "Сколково" – Московский кластер видеоигр и анимации.

Мэр указал, что в городе есть большой потенциал для создания собственной индустрии видеоигр. Он подчеркнул, что в столице находится "все первоклассное", например инфраструктура и хороший налоговый режим.

"Поэтому мы вместе, с вами консультируясь, создали такой центр производства видеоигр, по сути дела, центр московской видеоиндустрии. <...> Это только первый шаг создания центра, первый этап", – отметил глава города.

В рамках второго этапа создания кластера будет открыто еще более 70 тысяч квадратных метров площадей. По словам Собянина, это будет синергия видеоигр, анимации и медиа, которая создаст уникальный хаб. Он станет конкурентным как в России, так и в мире.

Собянин также добавил, что надеется на совместную творческую работу и хороший прорыв в видеоиндустрии, а также на то, что на рынке будет больше отечественных продуктов. Помимо этого, он поблагодарил московских производителей игр за усилия в работе.

"Это такая конкурентная, сложная среда, но у московских производителей видеоигр это получается, так что вы молодцы. Но не надо стоять на месте, надо двигаться вперед", – заявил Собянин.

Новый креативный кластер станет пространством, которое объединит полный цикл игрового и анимационного контента. На всех этапах создания и выхода на различные рынки будет оказана поддержка. Для этого площадка, в частности, будет оборудована всей профильной инфраструктурой, а резиденты смогут получить полный комплекс мер поддержки.

В составе кластера – три корпуса, общая площадь которых достигает 55 тысяч квадратных метров. В них размещается студия захвата движения для создания реалистичной графики, студия звукозаписи, кинозал и многое другое.

Помимо этого, установлен самый большой в России медиаэкран, его площадь составляет 800 квадратных метров. Он расположен по всему периметру атриума, но сохраняет панорамный обзор и естественное освещение.

В центре композиции находится уникальная цифровая инсталляция, которая представляет из себя зонтичную архитектурную конструкцию с медиаповерхностью площадью 191 квадратный метр.

Кроме того, в составе кластера создана площадка "МосХаб.Сколково" – это точка сборки IT-сообщества. Департамент информационных технологий столицы вместе с российскими IT-компаниями будет проводить образовательные программы, конференции, круглые столы и многое другое.

Сейчас резидентами кластера по итогам конкурсного отбора стала 41 компания, в них входят 33 видеоигровых и 8 анимационных студий. Партнеры – 24 компании. Все резиденты могут воспользоваться льготами фонда "Сколково", а также получить помощь в международном продвижении продуктов.

Вторую очередь общей площадью 74 тысячи квадратных метра планируют открыть в 2026 году. Она включит в себя специализированную инфраструктуру для компаний-разработчиков технологических решений в сфере медиа и анимации. Совокупная площадь кластера в результате достигнет 129 тысяч квадратных метров.

Открытие Московского кластера видеоигр и анимации стало центральным событием первой Московской международной недели видеоигр, которая проходит с 27 ноября по 30 ноября. В ходе нее посетителям предложат более 20 лекций и мастер-классов, посвященных геймдизайну, разработке интерактивных технологий. Программа охватит ведущие университеты и творческие пространства города, такие как МИРИЭА, Scream School, IT HUB и многие другие.

