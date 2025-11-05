В России появятся компьютерные игры с национальными видами спорта

Фото: depositphotos/IrynaTiumentsev

В России могут появиться компьютерные игры, посвященные национальным видам спорта. Разработать их намерен комитет национальных и неолимпийских видов спорта, рассказал его глава Борис Гришин.

По его словам, комитет подписывает стратегическое соглашение с Федерацией компьютерного спорта. Гришин сообщил об этом на сессии "Будущее национальных видов спорта: традиции в современной упаковке" в рамках форума "Россия – спортивная держава".

"Если вы помните, в советское время были игровые автоматы, можно было в городки поиграть. А теперь мы сделаем хорошие компьютерные игры", – приводит его слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что фиджитал-спорт могут включить в школьную программу по физкультуре в России. Соответствующую инициативу Минспорта поддержал министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Он подчеркивал, что фиджитал-спорт – одно из перспективных направлений, которое важно популяризировать среди подрастающего поколения.