Депутат Нилов: занятия с репетиторами по видеоиграм может грозить ростом числа игроманов

Фото: 123RF.com/rawpixel

Занятия с репетиторами по видеоиграм могут грозить ростом числа людей с игровой зависимостью, сообщает News.ru со ссылкой на депутата Госдумы Ярослава Нилова.

"Они (занятия. – Прим. ред.) могут превратиться в некую игроманию, когда этот процесс будет настолько затягивать, что не будет оставаться времени на учебу у детей или работу у взрослых", – объяснил парламентарий.

Кроме того, это чревато выкачиванием денег из карманов родителей, так как ребенок захочет повысить свой уровень или заполучить какие-то тактические секреты, считает Нилов. Но депутат призвал не оценивать все игры как однозначно плохие, так как они сильно различаются. Например, интеллектуальные и стратегические видеоигры могут развить у ребенка логическое мышление.

Ранее глава Ассоциации развития киберспортивной инфраструктуры Павел Голубев заявлял, что популярные онлайн-игры способны положительно повлиять на развитие ребенка.

Например, Dota 2 и Counter-Strike учат работать в команде, контролировать эмоции и быть ответственными за общий результат. Также многие проекты формируют навык стратегического мышления, умение анализировать ситуацию и принимать быстрые решения под давлением.

