Трое детей погибли при пожаре в частном доме в Якутии

Фото: телеграм-канал "МЧС Республики Саха (Якутия)"

Пять человек, в том числе трое детей, погибли в результате пожара в двухэтажном частном доме в якутском селе Сунтар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Площадь пожара составила 24 квадратных метра. К тушению привлекались 6 человек и 2 единицы техники МЧС. На месте работают дознаватели ведомства и следственно-оперативная группа, они выясняют причины и обстоятельства возгорания.

Ранее пять квартир пострадали при пожаре в одном из жилых домов в центре Владивостока. Пожар площадью не менее 300 квадратных метров возник в одной из квартир дома, после чего огонь перешел на два соседних частных дома.

Еще один инцидент случился в конце декабря в Петропавловске-Камчатском: четыре человека, среди которых двое детей, погибли при пожаре в квартире. Прибывшие пожарные оперативно ликвидировали огонь. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.