600 человек эвакуировали из-за задымления в Красноярской филармонии

Спасатели эвакуировали 600 человек из Красноярской филармонии после того, как в здании было выявлено сильное задымление. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Информация о задымлении на первом этаже филармонии, расположенной на проспекте Мира, поступила днем 28 декабря. По предварительным данным, произошло короткое замыкание электрокабеля без последующего горения.

В связи с этим из здания было эвакуировано 600 человек, в том числе 300 детей (из здания, где было выявлено задымление, выведены 70 граждан, включая 25 несовершеннолетних. В результате никто не пострадал.

На месте происшествия были задействованы 27 единиц техники и 89 огнеборцев. В региональном главке МЧС России РИА Новости рассказали, что в филармонии было много человек, так как там проводилось предпраздничное мероприятие.

Ранее в Сочи загорелся автосервис. Площадь пожара составляет 1 000 квадратных метров. Пламя уже перекинулось на соседние складские помещения и на еще одно здание.

В ликвидации пожара задействовано 60 специалистов и 15 единиц техники. По предварительным данным, жертв нет. Людям на месте ЧП оказывается помощь. Трое пострадавших госпитализированы, их жизни ничего не угрожает.

