01:34

Политика

Трамп пригрозил Ирану "плохим днем" при отказе от сделки

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран ожидает "крайне плохой день", если его правительство откажется заключать сделку с Вашингтоном. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

"Я бы предпочел заключить сделку, чем не заключать, но если мы не заключим сделку, это будет крайне плохой день для этой страны и, к сожалению, для ее народа, потому что они великие и замечательные, и с ними никогда не должно было произойти ничего подобного", – отметил глава Белого дома.

Трамп также опроверг информацию СМИ о том, что председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Дэн Кейн предостерегал его от затяжного конфликта с Ираном.

"Генерал Кейн, как и все мы, не хочет войны, но если будет принято решение о военном вмешательстве против Ирана, он считает, что победа будет легкой. Он хорошо знает Иран, поскольку руководил операцией "Полуночный молот", направленной против иранской ядерной программы", – добавил лидер США.

Ранее Трамп заявил, что готов дать Ирану максимум 15 дней на заключение сделки с Белым домом. Тем временем США наращивают военное присутствие в регионе Ближнего Востока, формируя крупнейшую авиационную группировку со времен начала вторжения в Ирак в 2003 году.

По данным СМИ, Штаты рассматривают возможность ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи и его сына. Администрация США также готова рассмотреть предложение, согласно которому Иран получил бы возможность "символического" обогащения урана в случае, если это не оставит ему возможности получения бомбы.

Новости мира: вооруженные силы США заявили о готовности к операции против Ирана

