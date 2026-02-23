Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 февраля, 07:22

Политика

В Турции считают, что США могут нанести ракетные удары по Ирану без наземной операции

Фото: depositphotos/Lindasj2

США вряд ли решатся на полномасштабную наземную операцию против Ирана по иракскому сценарию, а обойдутся нанесением авиационных и морских ударов. Об этом в интервью РИА Новости заявил отставной полковник ВВС Турции, экс-военный атташе Ихсан Сефа.

Он подчеркнул, что Вашингтон сделает ставку на дистанционные атаки. По его словам, это позволит США ослабить позиции Тегерана и укрепить свои переговорные позиции, в том числе по вопросам будущих соглашений и контроля за поставками нефти через Ормузский пролив.

Сефа отметил, что прямое вторжение потребовало бы от США колоссальных ресурсов и привело бы к тяжелым геополитическим последствиям. А вот ограниченные удары, в свою очередь, позволяют сохранить контроль над эскалацией.

Дальнейшее развитие событий, по мнению аналитика, будет зависеть от международной реакции, особенно от позиции Китая. Риск расширения конфликта возрастет, если США не смогут заручиться поддержкой или нейтралитетом Пекина.

Ранее президент США Дональд Трамп дал Ирану максимум 15 дней на заключение соглашения с Вашингтоном. На фоне этих заявлений Штаты наращивают военное присутствие в регионе Ближнего Востока, формируя крупнейшую авиационную группировку со времен начала вторжения в Ирак в 2003 году.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Как подготовить организм к Великому посту?

Подготовку нужно начинать за несколько дней

Сначала важно скорректировать питьевой режим

Читать
закрыть

Чего ожидать от курса доллара в 2026 году?

Курс доллара США может составить чуть меньше 90 рублей к концу года

Усиление санкционного давления способно негативно повлиять на рубль

Читать
закрыть

Что будет с ценами на технику в РФ весной 2026 года?

Ноутбуки и смартфоны могут подорожать

Больше других поднимутся в цене девайсы с увеличенным объемом памяти

Читать
закрыть

К чему приведет введение акцизов на фастфуд и сладости в РФ?

Необходимость таких мер объяснили критической ситуацией с пищевым поведением россиян

Однако эксперты уверены: это может разогнать инфляцию на все продукты

Читать
закрыть

К чему приведет онлайн-взыскание долгов за ЖКУ?

Мера направлена на цифровизацию уже действующей процедуры

Получится автоматизировать электронную подачу документов в суд при возникновении задолженности

Читать
закрыть

Как желание побыть наедине с собой влияет на отношения в паре?

Ситуации, когда пары могут проводить время вместе 24/7, являются скорее редкостью

Усталость от партнера и желание побыть одному – не признак того, что его разлюбили, а "психологическая гигиена"

Читать
закрыть

Как переговоры в Женеве изменят ход конфликта на Украине?

Эксперты уверены: стороны договорились о следующем раунде, значит, процесс идет позитивно

Предположительно, наибольшие достижения были достигнуты на военно-техническом треке

Читать
закрыть

Побьет ли циклон "Валли" рекорд по осадкам в Москве?

За три часа снегопада сугробы в столице прибавили 6–7 сантиметров

Высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика