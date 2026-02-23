В Турции считают, что США могут нанести ракетные удары по Ирану без наземной операции

Фото: depositphotos/Lindasj2

США вряд ли решатся на полномасштабную наземную операцию против Ирана по иракскому сценарию, а обойдутся нанесением авиационных и морских ударов. Об этом в интервью РИА Новости заявил отставной полковник ВВС Турции, экс-военный атташе Ихсан Сефа.

Он подчеркнул, что Вашингтон сделает ставку на дистанционные атаки. По его словам, это позволит США ослабить позиции Тегерана и укрепить свои переговорные позиции, в том числе по вопросам будущих соглашений и контроля за поставками нефти через Ормузский пролив.

Сефа отметил, что прямое вторжение потребовало бы от США колоссальных ресурсов и привело бы к тяжелым геополитическим последствиям. А вот ограниченные удары, в свою очередь, позволяют сохранить контроль над эскалацией.

Дальнейшее развитие событий, по мнению аналитика, будет зависеть от международной реакции, особенно от позиции Китая. Риск расширения конфликта возрастет, если США не смогут заручиться поддержкой или нейтралитетом Пекина.

Ранее президент США Дональд Трамп дал Ирану максимум 15 дней на заключение соглашения с Вашингтоном. На фоне этих заявлений Штаты наращивают военное присутствие в регионе Ближнего Востока, формируя крупнейшую авиационную группировку со времен начала вторжения в Ирак в 2003 году.