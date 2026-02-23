Губерниев оценил вклад российских хоккеистов в победу сборной США на Олимпиаде

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что российские хоккеисты помогли сборной США одержать победу над Канадой в финальном матче Игр-2026 в Италии. Его слова передает "Матч ТВ".

"Это торжество американского хоккея, где заметную роль играют русские парни, которые во многом помогли американским мастерам, конкурируя в НХЛ" – отметил Губерниев, добавив, что финальный матч был "очень упорным".

Комментатор также указал, что победа США в рамках хоккейного турнира на Олимпиаде является очень значимой для страны. Он похвалил американских спортсменов.

Сборная США по хоккею выиграла Олимпийские игры впервые с 1980 года. Американцы со счетом 2:1 в овертайме обыграли команду Канады в финальном матче турнира. В составе победителей шайбы забросили Мэтт Болди и Джек Хьюз. У канадцев отличился Кейл Макар.

