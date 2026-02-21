РИА Новости: Украина завершила ОИ-2026 с худшими результатами за всю свою историю

Фото: depositphotos/mariakarabella

Сборная Украины завершила выступления на зимних Олимпийских играх 2026 года без единой медали, что стало самым худшим результатом за всю историю украинской сборной. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Ранее команда Украины оставалась без наград в ходе зимних ОИ в 2010 и 2002 году, но тогда лучшими результатами были пятые места, а в этот раз – лишь шестая позиция в командном фристайле и в эстафете по санному спорту.

До этого сообщалось, что российские фигуристы впервые с 1960 года не завоевали ни одной медали на Олимпийских играх. На Играх 2026 года в Италии из россиян выступили представители одиночного катания Аделия Петросян и Петр Гуменник.

Первой и пока единственной медалью для РФ на ОИ стало "серебро", завоеванное ски-альпинистом Никитой Филипповым. Золото в спринтерской гонке взял испанец Ориоль Кардона Коль, а бронзу – француз Тибо Ансельме.

