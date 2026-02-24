Форма поиска по сайту

24 февраля, 07:54

Город

Пять коммерческих помещений выставлены на городские аукционы в Троицке

Фото: investmoscow.ru

Пять коммерческих помещений свободного назначения выставили на городские торги в Троицке. Их площадь варьируется от 84,5 до 151,3 квадратного метра, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Благодаря свободному назначению их можно использовать для открытия предприятий розничной торговли и сферы услуг, а также для сдачи в аренду. Местоположение привлекательно для инвесторов наличием многоэтажной жилой застройки и завершением строительства Троицкой линии метро в среднесрочной перспективе", – отметил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Помещения находятся по адресу улица Академика Дыхне, дома 8 и 16. Объекты расположены на первых этажах и имеют отдельные входы. Кроме того, к ним подведены основные инженерные коммуникации.

Юридические и физические лица смогут подать заявки на участие в торгах с 25 февраля по 2 марта. Открытые аукционы пройдут 4 и 10 марта в зависимости от лота. Для участия в торгах нужно зарегистрироваться на электронной площадке "Росэлторг" и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

Ранее особая экономическая зона (ОЭЗ) "Технополис "Москва" представила шесть участков для строительства общественно-деловых и производственных комплексов. Аукцион предназначается для инвесторов, которые намерены создать высокотехнологичные производства.

На востоке Москвы на открытые аукционы также выставили 14 нежилых помещений. Объекты находятся по адресу Кусковская улица, дом 12/1. Они расположены на первом этаже, их площадь составляет от 30,5 до 90,8 квадратного метра.

