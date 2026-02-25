Форма поиска по сайту

25 февраля, 19:19

Происшествия

Поезда Казанского направления МЖД задерживаются из-за травмы человека на путях

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Пригородные поезда Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) задерживаются в обе стороны связи с травмированием человека на одном из участков пути. Об этом ТАСС сообщил представитель организации.

"Сегодня (25 февраля. – Прим. ред.) в 15:39 на остановочном пункте Вешняки Казанского направления МЖД пригородным поездом был травмирован человек", – пояснил представитель организации.

В целях обеспечения безопасности и проведения работ экстренными службами пропуск поездов на участке Раменское – Перово в направлении Москвы осуществлялся по резервному пути.

В настоящее время пригородные поезда Казанского направления следуют с незначительными отклонениями от графика, и МЖД принимает все необходимые меры для нормализации движения, подчеркнул собеседник агентства.

Ранее электричка загорелась на станции Электрогорск Горьковского направления. В результате короткого замыкания на крышу вагона упал контактный провод, который привел к нагреву и искрению крышевого оборудования. В момент инцидента пассажиров в вагоне не было, возгорание оперативно ликвидировали силы локомотивной бригады.

происшествиятранспортгород

