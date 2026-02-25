Фото: 123RF.соm/travnikovstudio

Российские железные дороги (РЖД) открыли онлайн-продажу билетов на поезда в Китай, передает РИА Новости.

Например, поезд Забайкальск – Маньчжурия с 8 марта возобновит курсирование после перерыва с 2020 года. С его запуском будет организовано движение беспересадочных составов из Иркутска и Читы с 6 и 7 марта соответственно. Билеты на эти поезда доступны в кассах с середины февраля, а также онлайн.

Цены на билеты на первый рейс из Иркутска в Маньчжурию стартуют от 29 953 рублей, из Читы – от 15 280 рублей, из Забайкальска – от 674 рублей. Время в пути составит 1 день 13 часов 15 минут, 15 часов 40 минут и 25 минут соответственно.

При этом, уточнили в РЖД, цены на билеты офлайн и онлайн ничем друг от друга не отличаются. Билеты на поезд из Китая в указанные российские города можно купить только в КНР.

Пассажирское ж/д сообщение через погранпереход Забайкальск – Маньчжурия было приостановлено в феврале 2020 года из-за пандемии COVID-19. Движение поездов между Россией и Китаем восстановили в декабре 2024-го.

Ранее сообщалось, что отправление единственного в 2026 году туристического поезда "Рица" из Москвы в Абхазию запланировано на 9 октября. Маршрут предусматривает остановки в Новороссийске, Гагре, Сухуме, Сочи и Ростове-на-Дону. Поездка продлится 7 дней с возвращением в российскую столицу.