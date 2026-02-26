Роскомнадзор: ведомству нечего добавить к ранее опубликованным данным о Telegram

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что ему нечего добавить к ранее появившейся в Сети информации о блокировке мессенджера Telegram в начале апреля.

Таким образом в ведомстве прокомментировали соответствующие сообщения СМИ. Источники, близкие к обсуждениям в профильных ведомствах, рассказали журналистам, что власти рассматривают возможность блокировки Telegram в первых числах апреля. Данное решение якобы является окончательным. Одной из причин стали участившиеся случаи вербовки людей, в том числе детей, для совершения противоправных действий.

Ограничения в работе Telegram начали вводиться в стране с 10 февраля. Роскомнадзор объяснил , что мессенджер не выполняет требования российского закона. Например, было проигнорировано примерно 150 тысяч запросов Минцифры на удаление противоправного контента.

Кроме того, платформу обвинили в содействии незаконному распространению персональных данных россиян через сервисы "интернет-пробива", вплоть до формирования досье.

24 февраля стало известно о проводимой проверке в отношении основателя Telegram Павла Дурова. Депутат Госдумы Андрей Свинцов после этого сообщил о возможной полной блокировке мессенджера в России, если его связь с терроризмом будет доказана.

При этом сам Дуров указал, что в России против него возбудили уголовное дело за пособничество терроризму. Он назвал происходящее "печальным зрелищем".