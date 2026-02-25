Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 февраля, 17:34

Политика
Главная / Новости /

Юрист Ремесло: на территории России могут отключить платежи в Telegram

Юрист раскрыл, какие функции Telegram могут отключить в России

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

В случае признания мессенджера экстремистским россияне могут лишиться ряда платных и финансовых сервисов Telegram. Об этом в эфире радиостанции "Комсомольская правда" сообщил юрист Илья Ремесло.

По его словам, если по делу о содействии терроризму основатель Telegram Павел Дуров будет признан обвиняемым, в первую очередь могут заблокировать платежные функции внутри платформы.

"В первую очередь будут заблокированы платежи в Telegram: это покупка премиум-статусов, вот этих звезд, всего прочего, подарков и тому подобных внутренних сервисов", – заявил эксперт.

Кроме того, под ограничения может подпасть и встроенный криптовалютный кошелек, который, по оценке юриста, в таком случае "уйдет в небытие".

С 10 февраля в России начались ограничения в работе Telegram. Роскомнадзор объяснил это тем, что платформа не выполняет требования российского законодательства, в частности, игнорирует около 150 тысяч запросов Минцифры на удаление незаконного контента.

Также Telegram обвинили в содействии незаконному распространению персональных данных россиян через сервисы "интернет-пробива", вплоть до формирования досье.

Информация о проверке в отношении Дурова появилась 24 февраля. Депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что сервис может быть полностью заблокирован в России, если будет доказана его связь с террористической деятельностью.

Читайте также


политикатехнологии

Главное

Как пройдет курортный сезон в Анапе летом 2026 года?

Отели в Анапе в целом готовы к приему гостей

На сегодняшний день продажи туров в Анапу идут в два раза активнее в сравнении с 2025 годом

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам эпидемии гриппа весной 2026 года?

Повышения заболеваемости, действительно, можно ожидать в первой половине весны

Чтобы уберечь себя, стоит избегать людных мест и закрытых помещений

Читать
закрыть

Что скрывается за объявлениями о срочной продаже жилья?

Причины срочных продаж нередко связаны с переездом

Однако объявления, где пишут "срочно" несколько раз и ставят низкую стоимость, должны насторожить

Читать
закрыть

Какое лето ждать москвичам в 2026 году?

Лето 2026 года может стать аномально жарким для жителей столицы

Сезон будет умеренно сухим, но с сильными, хоть и редкими, ливнями

Читать
закрыть

Как игрушки brainrot animals влияют на детскую психику?

Видео с brainrot animals часто бывают довольно странными и неоднозначными

Они точно не подходят детям, так как там могут встречаться сцены насилия

Читать
закрыть

Что продают россияне после праздников?

В топе: пены для бритья, мочалки, наборы мыла и гели для душа

Не обошлось и без принадлежностей для офисной работы

Читать
закрыть

Как блокировки IT-сервисов скажутся на рынке труда?

Эксперты уверены: разговоры, что РФ может остаться без удаленки, сильно преувеличены

Резкий перевод всех удаленных сотрудников в офис ударит по экономике бизнеса

Читать
закрыть

Что известно о взрыве автомобиля ДПС у Савеловского вокзала?

Внутри машины находились трое сотрудников, когда к ним подошел неизвестный мужчина и устроил подрыв

Погиб 34-летний старший лейтенант полиции, у него остались жена и двое детей

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика