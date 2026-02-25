Юрист Ремесло: на территории России могут отключить платежи в Telegram

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

В случае признания мессенджера экстремистским россияне могут лишиться ряда платных и финансовых сервисов Telegram. Об этом в эфире радиостанции "Комсомольская правда" сообщил юрист Илья Ремесло.

По его словам, если по делу о содействии терроризму основатель Telegram Павел Дуров будет признан обвиняемым, в первую очередь могут заблокировать платежные функции внутри платформы.

"В первую очередь будут заблокированы платежи в Telegram: это покупка премиум-статусов, вот этих звезд, всего прочего, подарков и тому подобных внутренних сервисов", – заявил эксперт.

Кроме того, под ограничения может подпасть и встроенный криптовалютный кошелек, который, по оценке юриста, в таком случае "уйдет в небытие".

С 10 февраля в России начались ограничения в работе Telegram. Роскомнадзор объяснил это тем, что платформа не выполняет требования российского законодательства, в частности, игнорирует около 150 тысяч запросов Минцифры на удаление незаконного контента.

Также Telegram обвинили в содействии незаконному распространению персональных данных россиян через сервисы "интернет-пробива", вплоть до формирования досье.

Информация о проверке в отношении Дурова появилась 24 февраля. Депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что сервис может быть полностью заблокирован в России, если будет доказана его связь с террористической деятельностью.