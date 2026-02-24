Форма поиска по сайту

24 февраля, 13:19

Политика
Депутат Свинцов: Telegram ждет немедленная блокировка при доказанном содействии терроризму

В ГД рассказали, как расследование в отношении Дурова повлияет на Telegram

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Мессенджер Telegram может быть немедленно заблокирован в России, если будет доказано его содействие терроризму, сообщил News.ru зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

По его словам, прежде всего необходимо выяснить, какая доля компании принадлежит основателю мессенджера Павлу Дурову, в отношении которого ведется расследование.

Свинцов отметил, что важно понять структуру управления Telegram, а именно, участвует ли Дуров напрямую или решения принимает независимый совет директоров. Если ФСБ докажет, что организация сотрудничает с террористами, ресурс заблокируют максимально быстро.

В случае признания деятельности компании террористической, добавил депутат, любые транзакции через мессенджер могут быть расценены как финансирование преступной деятельности.

Как заявил юрист Глеб Подъяблонский в беседе с изданием "Абзац", Дурову может грозить до 20 лет лишения свободы.

Эксперт отметил, что окончательные обвинения неизвестны. При этом он уточнил, что если Дуров начнет сотрудничать с российскими правоохранителями, в том числе в борьбе с терроризмом, обвинений ему могут не предъявить.

Как ранее сообщала "Российская газета" со ссылкой на материалы ФСБ, Дуров стал фигурантом дела о содействии терроризму. Издание привело данные в том числе МВД, согласно которым с 2022 года в России зафиксировано более 153 тысяч преступлений с использованием Telegram.

Из них 33 тысячи относятся к диверсионно-террористической и экстремистской деятельности – в том числе организации взрывов, поджогов военкоматов и убийств. Кроме того, согласно материалам, через мессенджер координировались теракт в "Крокус Сити Холле" в марте 2024 года, убийства Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, а также девяти высокопоставленных российских военных.

Замедление работы Telegram началось в России 10 февраля. По данным Роскомнадзора, причиной решения стало игнорирование законодательства. Позже в Минцифры уточнили, что администрация платформы оставила без ответа около 150 тысяч запросов на удаление противоправного контента.

Свинцов подчеркивал, что у мессенджера есть 1,5 месяца, чтобы выполнить требования Роскомнадзора и продолжить работу в России. В ФСБ, в свою очередь, заявляли, что не ведут переговоры с Дуровым.

Глава Минцифры Шадаев заявил, что работу Telegram замедлили из-за нарушения законов РФ

политикатехнологии

