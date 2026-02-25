Форма поиска по сайту

25 февраля, 08:30

Политика
РИА Новости: некоторые страны планировали помешать размещению "Орешника" в Белоруссии

Некоторые страны пытались помешать размещению "Орешника" в Белоруссии – СМИ

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Польша, Украина и Прибалтика пытались через белорусскую оппозицию помешать размещению ракетного комплекса "Орешник" в Белоруссии. Об этом РИА Новости сообщил неназванный источник, знакомый с соответствующими планами.

По его словам, координация действий для срыва размещения комплекса обсуждалась год назад на профильных встречах белорусской оппозиции.

"Ставка делалась на информационную кампанию: создание медийного фона и формирование у западных партнеров ощущения "эскалации", на которую якобы целенаправленно идут Минск и Москва", – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что подобная стратегия, как предполагалось, могла повлиять на позицию администрации президента США Дональда Трампа, вызвав у нее негативную реакцию в отношении Белоруссии и России.

В октябре прошлого года белорусский лидер Александр Лукашенко отмечал, что размещение ракетного комплекса стало ответом на угрозы со стороны стран Европы. По его словам, обсуждение "Орешника" прекратится, если европейские государства "от этого отойдут", однако они этого "не хотят".

В декабре Лукашенко заявил, что "Орешник" заступил на боевое дежурство в республике. Он добавил, что на территории его страны будет размещено максимум 10 таких ракетных комплексов.

Путин заявил, что "Орешник" не имеет аналогов в мире

