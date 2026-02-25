Форма поиска по сайту

25 февраля, 18:02

Общество

В Домодедовской больнице сообщили об отсутствии новых случаев оспы обезьян

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Подмосковье на данный момент не зафиксировано новых случаев оспы обезьян, сообщили в телеграм-канале Домодедовской больницы.

Еще 14 февраля в учреждении проходили лечение 3 человека с подтвержденным диагнозом "оспа обезьян". Первого пациента выписали на следующий день.

Спустя два дня из больницы выписали еще одного пациента. Лечение продолжает еще один заболевший, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Позднее еще два случая заболевания были зафиксированы в Санкт-Петербурге у россиян, которые вернулись после отдыха из Таиланда. Их поместили в инфекционный стационар.

