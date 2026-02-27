Вафельная разметка появится более чем на 20 столичных сложных перекрестках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Вафельную разметку установят более чем на 20 сложных перекрестках Москвы, на которых в часы пик формируется наибольшая загрузка, передал портал мэра и правительства столицы.

Работы проведут в рамках предложенных проектов Центра организации дорожного движения (ЦОДД), направленных на улучшение транспортной ситуации на проблемных участках мегаполиса.

Как пояснил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, вафельная разметка, представляющая собой ярко-желтую сетку из диагональных линий в центре пересечения, применяется на участках с высокой загруженностью и в местах, где часто происходят блокировки. Она, в частности, способствует разгрузке перекрестков и обеспечивает свободный проезд для экстренных служб.

"Благодаря ей движение автомобилей становится на 15–20% быстрее. Вафельная разметка уже нанесена почти на 500 столичных перекрестках, а в этом году появится еще более чем на 20. По поручению Сергея Собянина мы повышаем комфорт и безопасность на дорогах города", – добавил вице-мэр.

Подобная разметка служит визуальным сигналом для водителей. Например, если за перекрестком образовался затор, авто запрещается выезжать на эту разметку. Нарушение этого правила приводит к блокировке движения и созданию "запирающего эффекта" для других направлений.

Вместе с тем такие пересечения оборудованы камерами, фиксирующими нарушения. Они также позволяют обнаруживать водителей, задержавшихся на разметке более 5 секунд, и штрафовать их на тысячу рублей.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что в центре Москвы в 2025 году было реализовано 57 проектов улучшения дорожного движения. В их числе – 21 новый пешеходный переход, шесть разворотов, два островка безопасности, шесть дополнительных полос на дорогах, две выделенные полосы и многое другое.

Например, по просьбам водителей добавлен поворот направо сразу с двух полос – с Тверского бульвара на Малую Никитскую улицу. Теперь автомобилисты экономят в пути до 32% времени.

