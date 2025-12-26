Форма поиска по сайту

Новости

Новости

26 декабря, 09:58

Мэр Москвы

Сергей Собянин рассказал о дорожных улучшениях на юго-востоке Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Кураторы ЦОДД реализовали 58 проектов по улучшению дорожного движения на юго-востоке Москвы в 2025 году. Об этом Сергей Собянин написал в своем блоге.

Например, по просьбам местных жителей в Лефортове обустроили новый пешеходный переход. Он появился у дома № 3, корпуса 1, на шоссе Энтузиастов. Теперь у жителей есть удобный способ добраться до трамвайной остановки МЦД Москва-Товарная.

По предложению другой группы жителей в Рязанском районе появился дополнительный переход, его возвели у дома № 6 на 4-й Новокузьминской улице. Благодаря нему пешеходы получили безопасный путь до школы № 2090.

Разделять потоки машин и пешеходов позволяют островки безопасности – в этом году на юго-востоке города они появились по шести адресам. Например, островок обустроили у дома № 16, корпуса 1, по улице Генерала Кузнецова, в районе Выхино-Жулебино.

"На 14 участках дорог провели переразметку – это позволило добавить новые полосы, повысить пропускную способность и создать альтернативные маршруты движения", – указал Собянин.

Одним из наиболее значимых примеров стал километровый участок внутренней стороны Третьего транспортного кольца (ТТК) от съезда до 2-й улицы Машиностроения до съезда на Шарикоподшипниковскую улицу. Там удалось увеличить число полос с 4 до 5, благодаря этому на магистрали выросла пропускная способность, а время в пути сократилось на 15–20%.

Еще одну полосу для движения обустроили в районе Выхино-Жулебино – на улице Генерала Кузнецова. Речь идет об участке от дома № 65/32 по Привольной улице до перекрестка с ней.

"За счет переразметки теперь потоки разделены и не мешают друг другу: средняя полоса – только для прямого проезда, а поворот на Привольную – с крайней правой, благодаря чему прямой ход проезжает быстрее и без задержек", – сказал градоначальник.

Кроме того, автомобилисты могут двигаться прямо по 2 полосам, а повернуть направо можно только с дополнительной полосы. Это позволило увеличить пропускную способность дороги почти в 1,5 раза, а время в пути сократилось на 5–7 минут.

При этом на 4 участках автодорог скорректировали скоростной режим. Например, на Совхозной улице в Люблине изменили максимально разрешенную скорость с 60 до 30 километров в час. Аналогично изменился скоростной режим на участке Есенинского бульвара от улицы Юных Ленинцев до улицы Федора Полетаева в Кузьминках.

"На 4 сложных перекрестках появилась вафельная разметка. К примеру, ее нанесли на пересечении улиц Маршала Полубоярова и Привольной. А также на перекрестке Марьинского бульвара и дублера Люблинской улицы. Благодаря вафельницам движение на перекрестках ускорилось на 15–20%", – указал Собянин.

В это же время одностороннее движение введено на 2-й Институтской улице в Рязанском районе, также обустроено 86 парковочных мест, из которых 9 отведены для водителей с инвалидностью.

Ранее стало известно, что кураторы ЦОДД реализовали 103 проекта по улучшению дорожного движения в ТиНАО. В Краснопахорском районе по обращениям граждан около дачного поселка ДСПК "Шишкино" сделали новые автобусные остановки, а рядом – 2 пешеходных перехода.

В Щербинке обустроили пешеходный переход на улице Баскаковской в районе дома № 3 по Гореловской улице к автобусной остановке, а в Коммунарке новый переход связал станцию метро "Корниловская" и агрокластер "Фуд Сити".

