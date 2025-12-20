20 декабря, 09:16Мэр Москвы
Собянин: пешеходный переход через МКАД построят у станции метро "Тютчевская"
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве появится пешеходный переход через МКАД от метро "Тютчевская" к улице Генерала Тюленева. Об этом в мессенджере MAX рассказал Сергей Собянин.
"В результате пассажиры смогут комфортно передвигаться по обеим сторонам МКАД до остановок наземного транспорта", – написал мэр.
По его словам, надземный переход построят в районе 42-го километра МКАД. Он будет интегрирован с вестибюлем станции метро "Тютчевская".
Ранее комфортный надземный пешеходный переход построили около станции "Корниловская" Троицкой линии метро. Новый переход совместили с уже существующим, с каждой стороны установили лифты.
Станция расположена вдоль Калужского шоссе на пересечении с улицей Адмирала Корнилова. Каждый день там проходят десятки тысяч человек.