Собянин: пешеходный переход через МКАД построят у станции метро "Тютчевская"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве появится пешеходный переход через МКАД от метро "Тютчевская" к улице Генерала Тюленева. Об этом в мессенджере MAX рассказал Сергей Собянин.

"В результате пассажиры смогут комфортно передвигаться по обеим сторонам МКАД до остановок наземного транспорта", – написал мэр.

По его словам, надземный переход построят в районе 42-го километра МКАД. Он будет интегрирован с вестибюлем станции метро "Тютчевская".

Ранее комфортный надземный пешеходный переход построили около станции "Корниловская" Троицкой линии метро. Новый переход совместили с уже существующим, с каждой стороны установили лифты.

Станция расположена вдоль Калужского шоссе на пересечении с улицей Адмирала Корнилова. Каждый день там проходят десятки тысяч человек.