Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 декабря, 11:25

Мэр Москвы

Собянин: завершено строительство пешеходного перехода у станции "Корниловская"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве около станции "Корниловская" Троицкой линии метро построили комфортный надземный пешеходный переход, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

"Все новые станции метро интегрируем в городскую среду и инфраструктуру, продумывая каждую деталь", – отметил мэр.

У "Корниловской" находятся агрокластер и крупные торговые комплексы. Сама станция расположена вдоль оживленного Калужского шоссе на пересечении с улицей Адмирала Корнилова. Каждый день там проходят десятки тысяч человек. С открытием надземного пешеходного перехода ожидается увеличение пассажиропотока, уточнил градоначальник.

Новый переход совместили с уже существующим, также с каждой стороны установили лифты. Теперь москвичи могут безопасно пересекать улицу Адмирала Корнилова и Калужское шоссе. Помимо этого, для удобства горожан вблизи "Корниловской" создали развитую пешеходную систему с зонами отдыха, а также озеленили территорию.

Ранее в столице завершилось благоустройство Профсоюзной улицы. На ее участке от центра города до МКАД высадили примерно 3,2 тысячи деревьев. Кроме этого, специалисты отремонтировали тротуары и проезжую часть, убрали под землю воздушные кабельные линии, сделали дополнительную систему водостока и обновили наружное освещение.

"Новости дня": Сергей Собянин рассказал о дорожных улучшениях в центре Москвы

Читайте также


мэр Москвытранспортгород

Главное

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

Лишат ли тунеядцев социальной пенсии в России?

Согласно Конституции и действующему законодательству, любой гражданин имеет право на пенсию

Также отсутствует определение понятия "тунеядство"

Читать
закрыть

Что может навредить здоровью питомцев в Новый год?

Угощение питомца едой с новогоднего стола может обернуться срочной поездкой в ветклинику

Новогодние праздники часто становятся испытанием для питомцев из-за фейерверков

Читать
закрыть

Кто останется без 13-й зарплаты?

Наиболее сложная ситуация сложилась в строительстве, где премии сократили почти повсеместно

Также проблема усугубляется в металлургии и машиностроении

Читать
закрыть

Какие профессии будут самыми востребованными в России?

Врачи, педагоги, работники культурной сферы всегда будут востребованы

Для будущего России также важны инженерные и технологические направления

Читать
закрыть

Когда в Москве закончится оттепель?

В столице началась оттепель, которая продлится минимум до середины третьей декады декабря

В ближайшие дни ждать существенных осадков не стоит

Читать
закрыть

Что известно о нападении на школу в Одинцове?

Вооруженный ученик напал на школу в подмосковном поселке Горки-2 16 декабря

Один ребенок погиб, а охранник получил ранения

Читать
закрыть

Как мошенники обманывают россиян перед Новым годом?

Мошенники обманывают россиян с помощью рассылки сообщений якобы от "Госуслуг"

Одна из самых популярных предновогодних мошеннических схем связана с "13-й зарплатой"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика