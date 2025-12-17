Собянин: завершено строительство пешеходного перехода у станции "Корниловская"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве около станции "Корниловская" Троицкой линии метро построили комфортный надземный пешеходный переход, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

"Все новые станции метро интегрируем в городскую среду и инфраструктуру, продумывая каждую деталь", – отметил мэр.

У "Корниловской" находятся агрокластер и крупные торговые комплексы. Сама станция расположена вдоль оживленного Калужского шоссе на пересечении с улицей Адмирала Корнилова. Каждый день там проходят десятки тысяч человек. С открытием надземного пешеходного перехода ожидается увеличение пассажиропотока, уточнил градоначальник.

Новый переход совместили с уже существующим, также с каждой стороны установили лифты. Теперь москвичи могут безопасно пересекать улицу Адмирала Корнилова и Калужское шоссе. Помимо этого, для удобства горожан вблизи "Корниловской" создали развитую пешеходную систему с зонами отдыха, а также озеленили территорию.

Ранее в столице завершилось благоустройство Профсоюзной улицы. На ее участке от центра города до МКАД высадили примерно 3,2 тысячи деревьев. Кроме этого, специалисты отремонтировали тротуары и проезжую часть, убрали под землю воздушные кабельные линии, сделали дополнительную систему водостока и обновили наружное освещение.