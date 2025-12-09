Сергей Собянин: завершено благоустройство Профсоюзной улицы

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX о завершении благоустройства Профсоюзной улицы, которая пропускает в сутки примерно 130 тысяч машин.

В рамках работ, которые длились 7 месяцев, на участке Профсоюзной улицы от центра города до МКАД было высажено примерно 3,2 тысячи новых деревьев-крупномеров. Также там появились многолетние растения. Помимо этого, специалисты привели в порядок тротуары и дорогу.

"Убрали под землю воздушные кабельные линии, сделали дополнительную систему водостока, модернизировали систему наружного освещения", – добавил мэр.



Кроме того, было оборудовано около 20 остановок, а в районе станции метро "Беляево" организована полоса для поворота налево с Профсоюзной улицы на улицу Миклухо-Маклая. Это, по словам Собянина, позволит увеличить пропускную способность на 10%.



В свою очередь, на пересечении улиц Профсоюзной и Наметкина был построен пешеходный переход, а для безопасного передвижения установлено эллипсоидное бетонное ограждение на участке более 3 километров.

Собянин также напомнил, что в этом году были благоустроены 3 крупные вылетные магистрали: Профсоюзная улица с проспектом 60-летия Октября, Волгоградский проспект с Марксистской улицей и Щелковское шоссе с Краснопрудной и Большой Черкизовской улицами. В зоне каждой из них проживает от 800 тысяч до миллиона человек, уточнил мэр.

Ранее Собянин подвел итоги благоустройства на юго-востоке Москвы в 2025 году. Мэр рассказал, что крупные проекты были реализованы в Нижегородском районе, Лефортове, Марьине и Некрасовке. Например, возле дома 8 на улице Нижней Хохловке в Нижегородском районе создали современный спортивный кластер.

Благоустроили специалисты и Госпитальный сквер рядом с Главным военным клиническим госпиталем имени Н. Н. Бурденко. У станции МЦД-3 "Авиамоторная" был обновлен сквер. В районе Марьино переоборудовали популярный каток напротив дома 3, корпуса 1 на Поречной улице.