Глава МО Израиля назвал любого нового лидера Ирана "целью для ликвидации"
Любой новый лидер Ирана станет "безоговорочной целью для ликвидации". Об этом заявил глава Минобороны Израиля Исраэль Кац в соцсети Х.
По его словам, следующий лидер страны может "продолжать следовать плану уничтожения еврейского государства, угрожать США, свободному миру и странам региона", а также "подавлять народ Исламской Республики".
Израиль и США ударили по Ирану 28 февраля в рамках совместной операции. В качестве ответа Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские военные базы в странах Персидского залива.
В ходе эскалации погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В связи с этим в республике объявили 40-дневный траур. По данным СМИ, занять место погибшего аятоллы должен его сын Моджтаба Хаменеи.
