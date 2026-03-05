Форма поиска по сайту

05 марта, 06:28

Общество

До 2 градусов и снег ожидаются в Москве 5 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Температура воздуха в Москве в четверг, 5 марта, составит от 0 до 2 градусов, сообщил Гидрометцентр России.

В столице ожидается облачная погода, небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. В Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от минус 2 до плюс 3 градусов, в некоторых районах также возможны осадки.

Вместе с тем в столичном регионе будет дуть северный ветер, скорость которого составит 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 741 миллиметра ртутного столба.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус предупредил, что в Московской области до конца недели прогнозируются температурные качели. Ночная температура будет опускаться ниже 0 градусов, а днем будут возвращаться положительные значения.

Вместе с тем в Международный женский день погода в столичном регионе, вероятно, будет прохладной. В ночь на 8 марта температура воздуха составит от минус 3 до минус 8 градусов, днем – от минус 1 до плюс 4 градусов.

15-градусные морозы обрушатся на Москву в конце недели

