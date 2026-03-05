Форма поиска по сайту

05 марта, 08:14

Политика
Yle: Финляндия может разрешить транзит ядерного оружия

Финляндия может разрешить транзит ядерного оружия

Фото: 123RF.соm/antmatveev

Правительство Финляндии может отменить запрет на транзит ядерного оружия через свою территорию. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Yle.

По данным источников гостелерадиокомпании, законопроект находится на рассмотрении министерства обороны. В настоящее время ограничения на транзит ядерного оружия закреплены в законе о ядерной энергии.

Соответствующую тему обсуждают в контексте членства Финляндии в НАТО. На решение также влияет геополитическая неопределенность в регионе.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркивал, что, если в Эстонии появится ядерное оружие, направленное на Россию, Москва также нацелит свое оружие на Таллин.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, заявил, что мир вступил в эпоху конфликтов, турбулентности и напряженности.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что действия США, Великобритании и Франции провоцируют гонку вооружений. По ее словам, две страны объявили о наращивании арсенала, а третья обозначила готовность немедленно приступить к расширению ядерного потенциала.

