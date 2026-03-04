Песков назвал ядерное сдерживание краеугольным камнем глобальной безопасности

Фото: kremlin.ru

Ядерное сдерживание остается краеугольным камнем глобальной безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал недавние слова французского лидера Эммануэля Макрона о том, что Франция вступает в период "продвинутого ядерного сдерживания". Он подчеркнул, что ядерные державы должны приспособиться к перспективе крупных конфликтов без применения ядерного оружия в своем окружении.

Песков также отметил, что заявления Германии о готовности сотрудничать с Францией по ядерному оружию подтверждают правоту позиции России. По его словам, вести переговоры по стратегической стабильности теперь невозможно без участия европейских ядерных держав.

При этом пресс-секретарь российского президента напомнил о важности соблюдения режима нераспространения.

Ранее Песков подчеркивал, что, если в Эстонии появится ядерное оружие, направленное на Россию, Москва также нацелит свое оружие на Таллин. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, заявил, что мир вступил в эпоху конфликтов, турбулентности и напряженности.