Песков назвал ядерное сдерживание краеугольным камнем глобальной безопасности
Фото: kremlin.ru
Ядерное сдерживание остается краеугольным камнем глобальной безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал недавние слова французского лидера Эммануэля Макрона о том, что Франция вступает в период "продвинутого ядерного сдерживания". Он подчеркнул, что ядерные державы должны приспособиться к перспективе крупных конфликтов без применения ядерного оружия в своем окружении.
Песков также отметил, что заявления Германии о готовности сотрудничать с Францией по ядерному оружию подтверждают правоту позиции России. По его словам, вести переговоры по стратегической стабильности теперь невозможно без участия европейских ядерных держав.
При этом пресс-секретарь российского президента напомнил о важности соблюдения режима нераспространения.
Ранее Песков подчеркивал, что, если в Эстонии появится ядерное оружие, направленное на Россию, Москва также нацелит свое оружие на Таллин. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, заявил, что мир вступил в эпоху конфликтов, турбулентности и напряженности.