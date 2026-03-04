Медсестра в Свердловской области погибла после нападения экс-супруга в поликлинике

Фото: телеграм-канал "112"

В Свердловской области задержали подозреваемого в убийстве медсестры в ходе нападения в поликлинике, рассказал начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Инцидент произошел в поселке Рефтинском. Женщине 1988 года рождения нанесли ножевые ранения, она скончалась на месте.

Подозреваемый экс-супруг убитой 1984 года рождения, был оперативно установлен и задержан, в настоящий момент с ним проводятся следственные мероприятия. Горелых отметил, что после совершения преступления мужчина скрылся и отправился в свой гараж, но был остановлен сотрудниками полиции и службы уголовного розыска Ревтинского отдела внутренних дел.

Отмечается, что ранее злоумышленник был неоднократно судим, в том числе за причинение вреда здоровью легкой и средней тяжести, неправомерное завладение транспортом и кражу. В последний раз он освободился из мест лишения свободы в августе 2008 года.

Когда оперуполномоченные спросили о причинах поступка, мужчина ответил, что был обижен из-за расставания с супругой. Шестеро осиротевших дочерей подозреваемого переданы правоохранителями сестре погибшей, заключил Горелых.

По данным СК, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Ранее в Омске задержали 39-летнего местного жителя, который напал на сотрудника скорой помощи с ножом. Инцидент произошел во время вызова бригады к неадекватно ведущему себя гражданину. Экипаж группы задержания получил сигнал "тревога" из автомобиля скорой, прибывшего на вызов в одном из жилых кварталов. На месте росгвардейцы обнаружили фельдшера с ранением руки.

