"Локомотив" опроверг данные о принуждении сотрудников посещать матчи

Фото: 123RF.com/yourapechkin

Московский "Локомотив" не принуждает сотрудников футбольного клуба посещать матчи команды под угрозой увольнения, заявили РИА Новости в пресс-службе команды.

Ранее в телеграм-каналах появилась информация, что сотрудников "Локомотива" принуждают посещать все домашние матчи клуба. Решение якобы связано с посещаемостью игр.

"Никого на матчи не заставляют ходить и уж тем более не грозят увольнением", – подчеркнули в ФК.

