Foot Africa: сборная России по футболу может сыграть товарищеский матч с командой Мали

16 февраля, 16:51Спорт
Фото: 123RF.com/butenkow
Сборная России по футболу может провести товарищеский матч с командой Мали в марте, сообщает портал Foot Africa со ссылкой на издание Afrik Foot.
По данным источника СМИ, матч запланирован на 27 марта в Москве.
Российские клубы и сборные с 2022 года отстранены от участия в турнирах Международной федерации футбола (FIFA) и Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) в связи с событиями на Украине.
Ранее сообщалось, что Бразильская конфедерация футбола (CBF) направила запрос в FIFA о передаче права на проведение клубного чемпионата мира в 2029 году. Предложение было озвучено высшими должностными лицами CBF главе FIFА Джанни Инфантино.
При этом известно, что чемпионат мира 2026 года впервые примет 48 сборных и состоится сразу в трех странах: США, Канаде и Мексике. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля.
Голкипер "Пари Сен-Жермен" Сафонов в своем дебютном матче не пропустил ни одного гола