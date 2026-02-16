Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 февраля, 16:51

Спорт
Главная / Новости /

Foot Africa: сборная России по футболу может сыграть товарищеский матч с командой Мали

Сборная России по футболу может сыграть товарищеский матч с командой Мали

Фото: 123RF.com/butenkow

Сборная России по футболу может провести товарищеский матч с командой Мали в марте, сообщает портал Foot Africa со ссылкой на издание Afrik Foot.

По данным источника СМИ, матч запланирован на 27 марта в Москве.

Российские клубы и сборные с 2022 года отстранены от участия в турнирах Международной федерации футбола (FIFA) и Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) в связи с событиями на Украине.

Ранее сообщалось, что Бразильская конфедерация футбола (CBF) направила запрос в FIFA о передаче права на проведение клубного чемпионата мира в 2029 году. Предложение было озвучено высшими должностными лицами CBF главе FIFА Джанни Инфантино.

При этом известно, что чемпионат мира 2026 года впервые примет 48 сборных и состоится сразу в трех странах: США, Канаде и Мексике. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля.

Голкипер "Пари Сен-Жермен" Сафонов в своем дебютном матче не пропустил ни одного гола

Читайте также


спорт

Главное

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

Что изменится в сроках пересдачи теории для будущих водителей?

Дорабатывается проект о назначении повторного теоретического экзамена для тех, кто не сдал практику

В проекте МВД обозначен предельный срок назначения практического экзамена – 60 дней

Читать
закрыть

Как безопасно передвигаться по улицам во время гололеда?

Для возрастных граждан особенно важно иметь обувь с нескользящей подошвой

В идеале нужно уметь группироваться, прижав к себе руки и ноги

Читать
закрыть

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Читать
закрыть

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика