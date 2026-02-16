Foot Africa: сборная России по футболу может сыграть товарищеский матч с командой Мали

Фото: 123RF.com/butenkow

Сборная России по футболу может провести товарищеский матч с командой Мали в марте, сообщает портал Foot Africa со ссылкой на издание Afrik Foot.

По данным источника СМИ, матч запланирован на 27 марта в Москве.

Российские клубы и сборные с 2022 года отстранены от участия в турнирах Международной федерации футбола (FIFA) и Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) в связи с событиями на Украине.

Ранее сообщалось, что Бразильская конфедерация футбола (CBF) направила запрос в FIFA о передаче права на проведение клубного чемпионата мира в 2029 году. Предложение было озвучено высшими должностными лицами CBF главе FIFА Джанни Инфантино.

При этом известно, что чемпионат мира 2026 года впервые примет 48 сборных и состоится сразу в трех странах: США, Канаде и Мексике. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля.