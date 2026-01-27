Форма поиска по сайту

27 января, 12:20

Спорт
ESPN: Бразилия обратилась к FIFА с просьбой провести в стране клубный ЧМ-2029

Бразилия обратилась к FIFА с просьбой провести в стране клубный ЧМ-2029

Фото: ТАСС/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Бразильская конфедерация футбола (CBF) направила запрос в Международную федерацию футбола (FIFА) о передаче права на проведение клубного чемпионата мира в 2029 году. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на источник.

В частности, соответствующее предложение было озвучено высшими должностными лицами CBF главе FIFА Джанни Инфантино во время его визита в Бразилию. Последний встретился с президентом и вице-президентом CBF Самиром Шаудом и Густаво Диасом Энрике, а также с главным тренером сборной Бразилии Карло Анчелотти.

Уточняется, что FIFА не проводила кампанию по выбору места проведения клубного чемпионата мира 2025 года. Совет федерации единогласно постановил провести турнир в США, где он прошел в новом формате с участием 32 команд. На сегодняшний день FIFА также не объявила процедуру подачи заявок на проведение турнира в 2029-м.

Между тем чемпионат мира 2026 года впервые примет 48 сборных и состоится сразу в трех странах: США, Канаде и Мексике. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля.

На данный момент известно, что в стыковых матчах отбора ЧМ-2026 участвуют сборные, занявшие вторые места в группах, а также четыре лидера групп Лиги наций, не прошедшие в плей-офф квалификации. Полуфиналы пройдут 26 марта 2026 года, финалы – 31 марта.

При этом СМИ предполагают, что FIFА может отстранить сборную Аргентины от участия в турнире на фоне коррупционного скандала в Ассоциации футбола Аргентины (AFA). Организация и 13 местных футбольных клубов были обвинены в участии в незаконных транзакциях, в том числе в отмывании средств.

